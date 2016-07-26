На выходных в Ачинске состоится мотофестиваль «Пыль да Рок»

С 16 по 18 июня 2017 года в рамках празднования Дня города на территории Ачинска пройдет международный мотофестиваль «Пыль да Рок», сообщается на портале Ачинска. Ожидается, что в мероприятии примут участие 2000 человек.

Старт фестивалю будет дан 16 июня. С 15.00 до 18.00 часов на площади городского Дворца культуры состоится выставка мототехники. С 16.00 на площадке у кафе «Бон Вояж» участники события начнут собираться в мотоколонны, а в 17.00 они отправятся к месту проведения мотофестиваля — автодрому НЧОУ «СибАвто».

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Начало торжественного открытия мероприятия с участием рок-групп запланировано на 20.00.

17 июня с 12.00 до 17.00 на автодроме будут организованы различные мотоконкурсы, выступление рок-групп, танцевальных коллективов, конкурсная программа, фейерверк и дискотека.

Завершение фестиваля намечено на 18 июня 2017 года.