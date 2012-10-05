Попавшийся в новогоднюю ночь пьяным водитель отправился в колонию

Лишенный на 3,5 года права водить автомобиль житель Назарово попал в колонию, сообщили 14 июня в краевой прокуратуре.

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Мужчина привлек внимание сотрудников ГИБДД в новогоднюю ночь, 31 декабря прошлого года, когда сел за руль пьяным. Остановившие его полицейские выяснили, что водитель уже дважды был судим за вождение в состоянии опьянения. В 2015 году его отправили на обязательные работы, а в июне 2016 наказание было условным, на срок 8 месяцев. Дополнительно к этому, мужчину лишили прав на управление транспортом в общей сложности на 3,5 года.

В конце мая мировой судья признал нарушителя виновным в преступлении по ст. 264.1 УК РФ и отправил его отбывать наказание в колонию-поселение на 9 месяцев. Кроме этого, нарушитель не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, 2 года 4 месяца.