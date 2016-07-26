Директор «Ритуальных услуг» все-таки отчитался перед депутатами

Директор красноярского муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Андрей Архипов отчитался перед депутатами горсовета о деятельности своей организации. Правда, спустя месяц после того, как должен был это сделать. Об этом newslab.ru рассказал депутат городского парламента Аркадий Волков.

Выступая на комиссии горсовета по ЖКХ и транспорту Архипов заявил, что на момент его вступления в должность руководителя (2016 год — прим. ред), объем налоговых долгов «Ритуальных услуг» составлял порядка 16 млн рублей.

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- Но в результате проведенной работы, уже в первом квартале этого года мы показали положительный баланс. А по итогу пяти месяцев и вовсе заработали 4 млн рублей чистой прибыли, - сказал Архипов.

Меж тем, заведенное в апреле этого года уголовное дело против руководителя муниципальных ритуальщиков по подозрению в сокрытии налогов до сих пор не закрыто.

Это компрометирует само муниципальное предприятие и заставляет всерьез думать об эффективности управления им, - уверен Аркадий Волков, - и это при том, сам Архипов не может толком объяснить на какой стадии сейчас находится его дело.

Напомним, что отчет Архипова был запланирован еще в мае этого года. Но тогда, депутаты горсовета отказались рассматривать этот вопрос, убрав его из повестки дня.

- Сегодня же отчет Архипова был инициирован самим главой департамента горхозяйства Игорем Титенковым, который, правда, сам на заседание не явился.