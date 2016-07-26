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«Расслабленности не допустим»: в Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»
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«Расслабленности не допустим»: в Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

14 июня 20:00
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11 июня в Красноярске прошли баскетбольные матчи девятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, «РЖД» и «КрайДЭО» провели очень результативный поединок, в котором «железнодорожники» оказались сильнее — 81:59, СФУ переиграл «КрасЦемент» — 61:51, а «Русал» разгромил «Востсибнефтегаз» — 99:27.

«Я выложился полностью, очень устал, жаль, что не сумели победить. Будь у нас сегодня в составе Адлен Лабу, всё могло сложиться по-другому. Соперник выиграл заслуженно. Если одного большого я брал на себя, то второй оставался против невысокого оппонента и переигрывал его. Чемпионат мне очень нравится, жалею, что не с самого начала принимаю в нём участие. Надеюсь, что в следующем сезоне вновь сыграю здесь», — рассказал о встрече с «РЖД» Дмитрий Карпов из «КрайДЭО».

Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
Баскетбольный матч «Лиги чемпионов бизнеса»
На баскетбольном матче «Лиги чемпионов бизнеса»

«Хороший, соперник достойный, упирался, как мог, думаю, что сказалось наше преимущество в физике. Вообще игры с „КЦ“ получились самыми напряжёнными и интересными. В первой половине у меня не летело, во второй попал и успокоился. Подарков никому делать не собирались, чемпионство завоевали, теперь наша цель — показать стопроцентный результат. В заключительном туре также сыграем, как умеем, расслабленности не допустим. Не сказал бы, что мы играли грубо. Наша команда выделяется активной защитой, но почему-то именно сегодня арбитры выдали нам очень много фолов, в отличие от предыдущих матчей», — подвел итоги игры с «КрасЦементом» Егор Носачёв из команды «СФУ».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play

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