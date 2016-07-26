«Расслабленности не допустим»: в Красноярске прошли баскетбольные матчи «Лиги чемпионов бизнеса»

11 июня в Красноярске прошли баскетбольные матчи девятого тура корпоративного чемпионата «Лига чемпионов бизнеса».

Как рассказали организаторы турнира, «РЖД» и «КрайДЭО» провели очень результативный поединок, в котором «железнодорожники» оказались сильнее — 81:59, СФУ переиграл «КрасЦемент» — 61:51, а «Русал» разгромил «Востсибнефтегаз» — 99:27.

«Я выложился полностью, очень устал, жаль, что не сумели победить. Будь у нас сегодня в составе Адлен Лабу, всё могло сложиться по-другому. Соперник выиграл заслуженно. Если одного большого я брал на себя, то второй оставался против невысокого оппонента и переигрывал его. Чемпионат мне очень нравится, жалею, что не с самого начала принимаю в нём участие. Надеюсь, что в следующем сезоне вновь сыграю здесь», — рассказал о встрече с «РЖД» Дмитрий Карпов из «КрайДЭО».

«Хороший, соперник достойный, упирался, как мог, думаю, что сказалось наше преимущество в физике. Вообще игры с „КЦ“ получились самыми напряжёнными и интересными. В первой половине у меня не летело, во второй попал и успокоился. Подарков никому делать не собирались, чемпионство завоевали, теперь наша цель — показать стопроцентный результат. В заключительном туре также сыграем, как умеем, расслабленности не допустим. Не сказал бы, что мы играли грубо. Наша команда выделяется активной защитой, но почему-то именно сегодня арбитры выдали нам очень много фолов, в отличие от предыдущих матчей», — подвел итоги игры с «КрасЦементом» Егор Носачёв из команды «СФУ».

Фото предоставлены агентством спортивных событий Fair-Play