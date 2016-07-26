Дайджест Newslab.ru: Яблоки на земле

В Красноярске под гусеницы бульдозера снова угодила большая партия незаконных яблок. Интернет-комментаторы как обычно разделились на два лагеря: одни призывают остановить уничтожение фруктов и раздать их нуждающимся, а другие говорят, что кушать такие яблоки небезопасно.

«Я хочу не развлекать, а учить»: как открыть частную школу в Красноярске. Потеря работы — это, конечно, плохо. Наша героиня Наталья Гладких сумела повернуть ситуацию в свою пользу: она не опустила руки и организовала собственный бизнес — частную художественную студию. Ее нынешнюю работу и работой-то не назовешь — одно сплошное удовольствие. О том, как она начала новую жизнь, Наталья рассказала в интервью Newslab.ru.

Фоторепортаж: И в шахты, и в шахматы. В День России в Красноярске состоялся Второй межрегиональный детский фестиваль «Шахматные надежды СУЭК». В качестве почетного гостя выступил международный гроссмейстер и трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

«Полюс»: золото спорта. В Красноярске состоялось главное спортивное событие года Группы «Полюс» — V корпоративная Спартакиада. С 8 по 10 июня на острове Отдыха 10 сборных команд бизнес-единиц и 4 студенческие команды боролись за лучшие результаты в мини-футболе, волейболе, перетягивании каната, шахматах и сдаче норм ГТО.

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