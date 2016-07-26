В Октябрьском районе красноярцы поймали сбегавшего с места ДТП водителя (видео)

На перекрестке пр. Свободный и ул. Высотная Honda разбила две машины и пыталась скрыться во дворах, сообщили 14 июня очевидцы происшествия.

Авария произошла около 18:00 на перекрестке пр. Свободный и ул. Высотная — в поворачивавшую с ул. Михаила Годенко на Свободный Toyota врезался приехавший с Высотной автомобиль Honda. После столкновения кроссовер решил скрыться с места происшествия и выехал на Свободный. Там его пытался остановить водитель тяжелого грузовика, перекрыв дорогу, но нарушитель свернул на проезд к Роддому № 5, где ударил припаркованный автомобиль Mitsubishi.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в аварии виновата Honda — ее водитель выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора. После второго столкновения его поймали очевидцы и участники аварии.

Свидетели происшествия утверждают — водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, но в дорожной полиции эту информацию пока не подтверждают, но и не опровергают, так как экипаж ДПС еще работает на месте. Известно, что в происшествии никто из людей не пострадал.