«Солнце на спицах»: красноярцев позвали на праздник велосипеда

15 и 16 июня в музее-усадьбе Г.В. Юдина (ул. Мелькомбинатская, 2/1) пройдет праздник «Солнце на спицах», посвященный велосипеду. Гостей и участников праздника ждут велоквест по городу, квиз, лекция о том, как велосипеды меняют города, музыка, фотовыставка, детские и спортивные площадки.

«В этом году велосипеду исполняется 200 лет! Вокруг истории его изобретения много споров и легенд, но все-таки большинство исследователей считает отправной точкой июнь 1817 года, когда немецкий барон Карл фон Дрез получил патент на „машину для бега“. Юдинка любит велосипеды и в честь этого события устраивает праздник для взрослых и детей!», — рассказали организаторы мероприятия.

Праздник начнется сегодня, 15 июня 19.00 с велоквеста по городу «С дачи на дачи, решая задачи». В историческом центре Красноярска сохранилось множество зданий, связанных с именем Геннадия Юдина и его семьи. Участники велоквеста смогут познакомиться с ними, передвигаясь по городу на велосипеде и решая топографические и краеведческие задачи.

Для тех, кто любит головоломки, но не хочет крутить педали, 16 июня в 18:30 команда музея проведет квиз «Укрощение велосипеда» с вопросами про спортивные рекорды, устройство велосипедов, путешествия на «железном коне», исторические хитрости, культурные парадоксы и многое другое.

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В Юдинке традиционно будет работать лекторий. Мария Быстрова, активист и координатор проекта «Городской велосипед Красноярска», расскажет, как развитие велокультуры влияет на экономику городов, почему климат — это не помеха для велотранспорта и как сделать Красноярск более удобным для передвижения пешком и на велосипеде. Музыкальный гость вечера — группа «Галия», сочетающая в своем творчестве джазовые нотки и регги, ритм-энд-блюз, фолк и босанову. Слушая музыку и прогуливаясь по усадьбе, можно будет посмотреть мини-выставку старых фотографий Красноярска из фондов Краевого краеведческого музея, главными героями которых станут велосипеды и велосипедисты.

Для детей экскурсоводы Юдинки подготовили музейное занятие «Профессия велосипед», где ребята смогут узнать, что в разные периоды своей истории «железный конь» был почтальоном, циркачом, военным, чистильщиком обуви и даже пожарным. На спортивной площадке гости смогут пройти небольшие испытания, покрутив педали, и получить паспорт велосипедиста. Будет открыта творческая площадка для желающих порисовать.

Кроме того, в музее экскурсоводы зажгут «волшебный фонарь»: покажут диафильм «Про лису Лариску и зайца Коську», главный герой которого — заяц-велосипедист. Также дети вместе с родителями смогут подписать открытку с видами Красноярска и окрестностей и отдать их доброму почтальону, который будет разъезжать по летней площадке на одном колесе.

Праздник велосипеда пройдет 15 июня 19:00 (велоквест) и 16 июня с 18:00 до 21:30 в музее-усадьбе Г.В. Юдина (ул. Мелькомбинатская, 2/1). Билеты можно приобрести на входе в Юдинку. Стоимость — 100 руб.