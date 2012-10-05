В Партизанском районе при странных обстоятельствах умер подросток-инвалид

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти 16-летнего жителя Красноярского края, сообщили в ГСУ Следственного комитета по краю.

12 апреля подросток из пос. Западный Имбеж попал в больницу села Партизанского — родители сообщили врачам, что мальчик, имеющий инвалидность, уходил погулять и потом почувствовал себя плохо. «Анализы показали, что подросток употребил наркотическое средство», — пояснили в следственном управлении.

Материалы по теме Пропавшего после школы подростка нашли мертвым

Состояние здоровья мальчика стало резко ухудшаться и врачи решили перевести его в больницу краевого центра. Но спасти подростка не удалось и 22 мая он скончался. Материалы проверки, которую провели сотрудники полиции 14 июня передали в следственные органы.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в следственном управлении.