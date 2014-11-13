Президент начал отвечать на вопросы россиян

15 июня в 16:00 по красноярскому времени стартовала прямая линия с президентом России Владимиром Путиным.

Как всегда, глава государства пообщается с гражданами страны и ответит на интересующие их вопросы, касающиеся жизни страны и международной обстановки.

Задать свой вопрос можно по телефону 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный). Также вопросы принимаются и в виде SMS- и MMS-сообщений с телефонов российских операторов связи на номер 0-40-40. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Прямую трансляцию можно увидеть на «Первом канале», каналах «Россия 1», «Россия 24» и услышать в эфире радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».