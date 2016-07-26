Дайджест Newslab.ru: Лето без моста

Красноярские водители этим летом останутся без Коммунального моста. Уже завтра вечером, 16 июня его перекроют для проведения ремонта, который продлится аж до середины сентября. Впрочем, частично движение на мосту сохранится.

Топ-5 напитков для спасения от жары в Красноярске. Накрывшая Красноярск жара вносит заметные коррективы в ваш рацион — есть тяжелое и сытное совсем не хочется, а вот пить освежающие лимонады — очень даже. Маша Русскова проверила для вас летние напитки в пяти местах и готова делиться оценками и координатами.

Фоторепортаж: Праздник под Шатром. 10 июня на острове Татышеве состоялось торжественное открытие Шатра XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. Под звуки барабанов началась праздничная программа, которую продолжили выступления творческих коллективов, музыкальный мастер-класс и запуск шаров в небо. Под громкие аплодисменты талисман Студенческих игр U-Лайка распахнула двери Шатра-2019.

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