Праздник велосипеда и товарищеский митинг: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске сегодня, 16 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 29°C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

В 11:00 красноярцев приглашают на торжественное открытие летнего сезона в парке «Технический» (п. Технический, 1). В планах организаторов превратить этот парк в полноценное общественное пространство, где жители и гости района могут отдыхать и заниматься спортом.

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В 12:00 Эдхам Акбулатов проинспектирует ход работ по ремонту дорог в Красноярске. В этом году планируется отремонтировать 46 объектов. Кстати, сейчас ремонт ведется на 23 объектах. Глава города проинспектирует ход ремонтных работ на улицах Ладо Кецховели, Дубровинского и Свердловская.

В Юдинке пройдет большое мероприятие — праздник велосипеда «Солнце на спицах» (6+). В 2017 году велосипеду исполняется 200 лет. Вокруг истории изобретения двухколесного друга много споров и легенд, но все-таки большинство исследователей считает отправной точкой июнь 1817 года, когда немецкий барон Карл фон Дрез получил патент на «машину для бега». Что будет? Велоквест по городу, квиз, лекция о том, как велосипеды меняют города, музыка, фотовыставка, детские и спортивные площадки. Начало в 18:00.

А на острове Татышеве пройдет «Музыкальная пятница» (6+). В 18:30 начнет свою концертную программу Красноярский духовой оркестр. Организаторы предусмотрели подобные концерты на все лето.

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В Филармонии красноярцев ждут на «Революционная ночь» — интерактивное действо в стиле времён Октябрьской революции, а также экскурсии, квест, строевая и песенная подготовка, товарищеский митинг, посвящение в пионеры, фотографирование на комсомольский билет, изготовление революционных плакатов и транспарантов (18+). На входе для обеспечения порядка будут дежурить военные и моряки, примкнувшие к рядам сторонников Революции. Всем участникам стачки придётся пройти ряд испытаний, для определения их партийной принадлежности. Начало в 21:00.