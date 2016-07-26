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Центр Красноярска на выходных останется без горячей воды
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Центр Красноярска на выходных останется без горячей воды

16 июня 11:01
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В центре Красноярска, от улицы Горького до Коммунального моста, с 14:00 16 июня до 12:00 19 июня, отключат горячую воду. Об этом сообщили в Красноярской теплотранспортной компании.

От Горького до Комунального моста на выходных не будет горячей воды
Источник: пресс-служба КТТК

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Это связано с ремонтом магистрального трубопровода на улице Дубровинского.

В зону отключения попадут 122 дома:

  • улица Диктатуры Пролетариата 6, 10, 11, 12а, 18, 20, 26, 21, 21а, 23;
  • улица Карла Маркса 78, 78а, 80, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 102, 102а, 103, 104, 106, 108, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141;
  • проспект Мира 63, 63а, 65, 65а, 67, 79, 81, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 94, 96;
  • улица Ленина 61, 63, 69, 71, 73, 75, 76, 79, 80, 85, 90, 91, 103;
  • улица Урицкого 94, 98, 100, 106, 115, 120, 121, 123, 124б;
  • улица Дубровинского 100, 104;
  • улица Кирова 2, 4, 6, 10, 11, 13, 19, 23, 23а, 24, 26, 39, 40, 42, 48;
  • переулок Короткий 9;
  • улица Ады Лебедевой 48, 49, 66, 78, 80, 82, 84;
  • улица Марковского 49, 55, 57, 57а, 57б, 70, 72, 80, 86, 88, 106;
  • улица Перенсона 2, 5а, 7, 9, 20, 21, 23, 29, 38;
  • улица Бограда 66;
  • улица Вейнбаума 15, 32.

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