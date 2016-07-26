Центр Красноярска на выходных останется без горячей воды

В центре Красноярска, от улицы Горького до Коммунального моста, с 14:00 16 июня до 12:00 19 июня, отключат горячую воду. Об этом сообщили в Красноярской теплотранспортной компании.

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Это связано с ремонтом магистрального трубопровода на улице Дубровинского.

В зону отключения попадут 122 дома: