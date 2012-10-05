Дайджест Newslab.ru: Загар под «черным небом»

Впервые с начала лета в Красноярске вводят режим НМУ первой степени опасности — проще говоря, в город возвращается «черное небо». И это при том, что погода на выходных будет жаркой — до +32 °C. Запасайтесь водой и не стойте под солнцем!

«Люблю Россию, но ненавижу холод»: как Артем стал актером в Таиланде. Newslab.ru продолжает искать красноярцев, которые решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну. Сегодня у нас в гостях Артём Кузьмин, живущий в Бангкоке с 2014 года. За это время он успел открыть свой магазин, стать фотографом, сняться в рекламе и даже сыграть в голливудском фильме!

Фоторепортаж: Зеленая весна, цветное лето. 1,5 тыс. деревьев и 13 тыс. цветов для нашего города — такой размах в этом году приобрел традиционный экологический проект общественной организации «Зеленая дружина». Как сотни добровольцев делали Красноярск ярче и зеленее — в фотоотчете.

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