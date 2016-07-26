Семейный фестиваль с угощениями и авангардизм для детей: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 19 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 30°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В 10:00 начинает свою работу школа архитектуры и дизайна для детей 11-16 лет «Русский авангард». Участники в формате погружения будут исследовать историю авангарда, поймут значение «Черного квадрата» Малевича, узнают знаковые фамилии авангардистов, получат знания о композиции, материаловедении, цветоведении. Школа будет включать теоретические и практические занятия. Расписание по дням и другие подробности можно узнать на странице школы. Занятия проходят в музейном центре «Площадь мира».

В 17:00 красноярцев приглашают подтянуть свои знания на бесплатном тренинге «Подтяни свой русский» (12+). Место проведения — молодежная библиотека на Щорса.

В Парке им. 1 Мая пройдет бесплатный семейный фестиваль «Сны Алисы» (0+). На празднике гостей ждут мастер-классы, угощения, аквагрим и буккроссинг. Начало в 17:00.

В 19:00 в Красноярске начнется концерт яркой и эпатажной поп-певицы Светланы Лободы, чьи синглы «Твои глаза» и «К чёрту любовь» не покидают теле- и радиоэфиры (16+). Место проведения — Гранд холл Сибирь.