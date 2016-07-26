Трое подростков в Ачинске чуть не погибли во время купания

В Ачинске спасатели помогли унесенным течением подросткам, сообщили 19 июня в краевом учреждении «Спасатель».

За жаркие выходные в Красноярском крае произошло большое количество несчастных случаев на воде — так в субботу спасатели искали двух утонувших в Красноярске. В воскресенье к этому добавились еще двое погибших — одного спасатели подобрали в районе Лесосибирска на Енисее, а второго нашли на реке Кан в Канске. Поиски еще двух человек продолжаются в Курагино и в озере около населенного пункта Шилинка.

Еще один несчастный случай спасатели предотвратили в Ачинске — они вовремя заметили трех подростков, которые безуспешно пытались выбраться из воды на понтон, стоящий недалеко от подразделения. Спасателям, которые забрали их в лодку, мальчишки рассказали, что решили искупаться, но не учли сильного течения и чуть не погибли.