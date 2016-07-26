Молодой парень на угнанной машине сбил пешехода

В Канске полицейские задержали 24-летнего парня, который на угнанном отечественном автомобиле устроил ДТП с другими машинами и пешеходом.

В полицию обратился местный житель, который заявил об угоне его машины, припаркованной у магазина. Экипаж ДПС обнаружил авто в центральной части города. Там же стражи порядка задержали управлявшего машиной ранее судимого 24-летнего парня. Он находился в нетрезвом состоянии.

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«Полицейские установили, что молодой человек, скрываясь с места происшествия, допустил столкновение с двумя автомобилями и наехал на 19-летнего юношу. Пешехода госпитализировали», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения), ему грозит до 5 лет лишения свободы.