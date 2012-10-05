Красноярцев пригласили на бесплатную экскурсию по центру города

​21 июня в Красноярске пройдет вторая бесплатная городская экскурсия по историческому центру. Участников проведут по маршруту: площадь Мира — набережная Енисея — Театральная площадь. Начало экскурсии намечено на 19.00, сбор на пл. Мира, у Триумфальной арки.

Старт экскурсиям по городу от туристско-информационного центра был символически дан во Всемирный День туризма в сентябре 2016 года. За этот период было проведено 10 экскурсионных программ социальной направленности для жителей и гостей Красноярска, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. В основном, это были обзорные экскурсии по историческому центру, включающие посещение центральных улиц, Театральной площади, а также площадей Мира и Революции, набережной, Мемориала Победы и часовни Параскевы Пятницы. Часть экскурсий носила комбинированный характер — с посещением Красноярской ГЭС, музея-усадьбы Г. В. Юдина и музея-парохода «Святитель Николай».

Организаторы отмечают, что участие в экскурсии является бесплатным, но количество мест ограничено. Записаться на прогулку можно по телефонам: 8 953 585-26-82 и (391) 285-26-82.