Уроки блогерства и дворовые праздники: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске сегодня, 20 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 32°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Юных красноярцев приглашают в Театр оперы и балета на «Бременских музыкантов» (6+). Эта музыкальная сказка остается популярной и любимой уже более сорока лет, а песни из знаменитого мультфильма знает и с удовольствием поет не одно поколение детей. Начало в 10:30.

В 18:00 в Железнодорожном районе (Копылова, 15) пройдёт первый в этом сезоне дворовый праздник. Все желающие смогут посмотреть концерт с выступлением Красноярского духового оркестра, принять участие в спортивных состязаниях и интересно провести время на нескольких творческих площадках. В общем концерте со своими номерами выступят жители Железнодорожного района.

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В 19:00 в «Открытую студию» (Красноярский рабочий, 115а) приглашают фотографов, фрилансеров и активных пользователей интернета на«День блогера». На вечер запланированы два мастер-класса. Спикеры расскажут о написании текстов, поделятся тонкостями продвижения в социальных сетях и раскроют тему заработка на фотографии. Участие бесплатное. Необходима предварительная запись по телефону 262-78-08.

В 19:00 на большой сцене Театра им. А.С. Пушкина с программой «Крайности» выступит скрипач Леонид Жуковский (18+). Музыкант представит микс из классических и эстрадных произведений, в новых авторских аранжировках. Почему «Крайности»? Потому, что вы услышите не только классический звук скрипки, но и мировые хиты на электроинструменте, в сопровождении оркестра и не только.