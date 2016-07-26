«Канский элеватор» ушел с молотка

Имущество предприятия «Канский элеватор» было продано с аукциона. Его новым владельцем стала дивногорская компания «Хозяйство», заплатив 48,5 млн рублей.

Торги проходили в рамках банкротства компании «Пава» — одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий России.

В лот вошли два здания общей площадью 13 тысяч кв.м., несколько небольших построек и земельных участков.

Примечательно то, что, по данным системы «Контр-Фокус», ООО «Хозяйство» было создано совсем недавно — в марте этого года. Уставной капитал — 10 000 рублей. Собственник предприятия — Владимир Свекатун.