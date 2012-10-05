В Красноярск привезут самый мощный автомобиль в российском автоспорте

В Красноярске в заездах чемпионата России по дрэг-рейсингу примет участие гонщик на самом мощном автомобиле в России. Первый этап чемпионата пройдет 24-25 июня на гоночной трассе «Красное Кольцо».

Как рассказали организаторы гонок, соревнования по ускорению на 402,33 метра проводятся уже более 50 лет в США, в Россию же эта дисциплина автоспорта пришла около 20 лет назад. Изначально любители скорости выступали на стандартных и немного доработанных автомобилях, но сейчас уровень соревнований вышел на качественно новый уровень.

«С 2014 года Чемпионат России по дрэг-рейсингу проводится при поддержке программы развития российского автоспорта SMP Racing, благодаря чему стал возможен качественный рост как в организации соревований, так и среди участников. Ярким примером такого роста стало приобретение профессионального дрэгстера класса Promod одним из участников чемпионата в Европе. Автомобиль построен на пространственной раме накрытой пластиковыми панелями, оснащен 8-литровым двигателем V8 и механическим компрессором. Максимальная мощность Dodge Viper Promod DT достигает 4000 лошадиных сил, что является рекордной цифрой для автомобилей выступающих в различных дисциплинах автоспорта на территории России», — рассказали организаторы чемпионата по гонкам.

На сегодня уже Более 40 пилотов со всей России подали заявки на участие в чемпионате RDRC. География пилотов простирается от Москвы до Владивостока. Билеты на первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу можно приобрести на сайте bilet.redring.info и в сети терминалов «Платежка».