Известный архитектор из Германии проведет мастер-класс для красноярцев

26 июня в Красноярске в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» немецкий архитектор Даниел Дендра проведет открытый мастер-класс, посвященный актуальным проблемам дизайна и архитектуры городской среды.

Даниел Дендра — сооснователь архитектурного бюро anOther Architect с отделениями в Берлине и Москве. Бюро принимало участие в нескольких ключевых современных проектах, в том числе Парк Зарядье (Москва), российской промышленной зоны в Порт-Саиде (Египет), Agropark Ярославль, Одинцово 2030, будущее дорожной карты для Рурской области (Германия), Темпельхоф AIRPARK (Берлин), Парк России (Москва) и многих других.

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Дендра является лектором по городскому дизайну и архитектуре. Его лекции проходят в Государственном музее им. Щусева (Москва), Национальном музее архитектуры (Вроцлав), Арабской академии в Каире, Eco Summit и TEDx Berlin. Архитектор был также приглашенным профессором в нескольких университетах в Дессау (Германия), Брайтон (Великобритания), Альгеро (Италия) и Ecole Speciale d`Architecture в Париже, а также приглашенным лектором АА в Лондоне, «Стрелки» в Москве.

«Вопрос участия общественности в разработке проектов очень важен. Когда мы делали наш проект для города Сатка в Челябинской области, по конкурсному заданию требовались консультации с жителями. В тот момент я несколько устал от конкурсов, но это было очень привлекательно: городок в центре России проводит конкурс с участием населения. Однако в таких случаях нельзя спрашивать людей об архитектуре и дизайне напрямую, потому что каждый будет говорить о важных для него, часто мелких вещах (например, собачьих площадках), которые не помогут работе на начальной стадии проекта или в крупном масштабе. Поэтому мы придумали специальную игру, чтобы заинтересовать жителей и узнать их мнение по важным для проекта вопросам. Когда мы начали играть, оказалось, что практически каждый из присутствующих хотел высказаться. Конечно, желания людей непросто по-настоящему понять и правильно интерпретировать в рамках проекта, но мы должны как можно быстрее научиться это делать», — рассказал Даниел Дендра.

Встреча с Даниелом Дендрой пройдет 26 июня в 15:30 в зале с полиэкраном музейного центра «Площадь Мира». Вход свободный. С подробной программой фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» можно ознакомиться здесь.