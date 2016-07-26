Дайджест Newslab.ru: Жаркие рекорды

Вы уже успели оценить все «прелести» сибирского климата? Если нет, запасайтесь водой и головными уборами, а лучше вообще на стойте под солнцем. Среда, 21 июня может войти в историю Красноярска как самый жаркий день за последние 7 лет. Благо, уже к концу недели обещают осадки.

«Там до сих пор стоят наши 90-е»: как красноярский бармен Камбоджу покоряла. Восемь месяцев назад известный красноярский бармен Лена Скрымина променяла бар в родном городе на одноименный проект в Камбодже. Променяла, чтобы через некоторое время с горой опыта за плечами вернуться и стать управляющей «Рюмочной № 1» в Красноярске. Мы встретились с, только на первый взгляд, хрупкой девушкой и поговорили о том, тяжело ли открыть бар в Азии, о ценном опыте и о работе на новом поприще.

Чистая правда о «черном небе». Экология — одна из самых горячих тем Красноярска, обсуждать которую СМИ и общественники предпочитают в ярких, и не всегда имеющих отношение к действительности, терминах. Один из них — «черное небо»: броское, но максимально далекое от сути проблемы определение. Разбираемся, что на самом деле происходит с атмосферным воздухом в Красноярске.

Оператор рекомендует: Telegram-поддержка абонентов. У абонентов могут быть тысячи вопросов к мобильному оператору: одни хотят уточнить стоимость услуг, другие — выбрать подходящий тариф, третьи — отправиться в командировку и оставаться на связи без существенных потерь для кошелька. Мы протестировали, как работает современный вариант поддержки абонентов популярного красноярского оператора в мессенджере Telegram, и выяснили, как этот сервис может помочь в решении повседневных задач пользователей гаджетов.

Самые читаемые новости дня:

Красноярцев призвали жаловаться на нарушителей с закрытого Коммунального моста

В премиальных котлетах из красноярских магазинов нашли многочисленные нарушения

«На жаре не выдержали нервы»: работодатели уволили оскандалившихся маршрутчиков (видео)

«Сибиряк» решил сдвинуть сроки строительства развязки 4 моста