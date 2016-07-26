В Красноярске мужчина пугал людей пистолетом в кафе

Красноярец испугал посетителей кафе боевым пистолетом, сообщили 21 июня в пресс-службе Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Сообщение о том, что в Красноярске, в кафе на ул. Белинского неизвестный мужчина пугает посетителей пистолетом, поступило к вневедомственной охране Росгвардии вчера поздно вечером. К тому времени, когда на место прибыл наряд группы немедленного задержания, мужчина успел скрыться.

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«Со слов очевидцев сотрудники составили ориентировку, которая впоследствии помогла им задержать подозреваемого по горячим следам. 39-летний мужчина был задержан на автобусной остановке. При личном досмотре у него в сумочке обнаружили травматический пистолет, переделанный в боевой, и три снаряженных магазина», — рассказали в пресс-службе управления.

В управлении Росгвардии пояснили — мужчина отдыхал в кафе и уже находился в состоянии алкогольного опьянения, но ни с кем не конфликтовал. В какой-то момент он вытащил пистолет и начал угрожать другим посетителям. Красноярца доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.