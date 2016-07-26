Центр путешественников пригласил красноярцев на День хайкинга

В ближайшее воскресенье в рамках Дня хайкинга красноярцы смогут отправиться на прогулки и экскурсии сразу в в трех районах: Гремячая грива, Караульненское нагорье и Мининские столбы. На Гремячей гриве участников ждет прогулка и пикник, а на Караульненском нагорье гости примут участие в экскурсии «Три стихии», в ходе которой посетят интересные природные объекты: пещеру Еленева, скалы Караульный бык и Голубка. На Мининских столбах участников ждет прогулка и маркировка второй тропы в этом районе.

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Проект Центра путешественников «Красноярский хайкинг» — это сеть промаркированных троп, которые начинаются в пригородной черте и заканчиваются далеко за городом. Проект реализуется с 2014 года и за это время разработано более 400 километров троп, из них около 200 километров уже промаркировано. Маршруты проходят на Торгашинском хребте, Гремячей гриве (в районе Николаевской сопки), Мининских столбах, заповеднике «Столбы», природном парке «Ергаки».

В рамках проекта действует сайт хайкинг.рф и мобильное приложение для Android и IOS, в котором пользователи могут найти все маршруты и их описание, а также использовать его в качестве gps-навигатора.

«Продолжается освоение новых районов, сейчас мы исследуем Караульненское нагорье. В планах маркировка троп на этом участке, а также на Мининских столбах и обновление маркировок в пригороде Красноярска. Кроме того мы планируем записать новые GPS треки в парке „Ергаки“ для мобильного приложения», — рассказывает и.о. директора Центра путешественников Василий Торгашин.

Подробнее о программе «Дня хайкинга» можно узнать в официальной группе социальной проекта или по телефону (391) 227-92-01.