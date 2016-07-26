Мужчина разгромил топором банкоматы (видео)

34-летний житель Ачинска повредил банкоматы в офисе самообслуживания. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, инцидент произошел накануне. В полицию о дебошире сообщили очевидцы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина зашел в офис самообслуживания, где в этот момент находились две женщины. Около минуты он стоял в углу и не предпринимал никаких действий. Дождавшись, когда женщины уйдут, он достал из штанов топор и стал бить им по банкоматам. Камера запечатлела, как он разбил экраны четырех банкоматов, после чего спокойно ушел из офиса.

Через некоторое время его задержали — налетчиком оказался ранее неоднократно судимый 34-летний местный житель. Мотив его поступка в полиции не уточнили. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.