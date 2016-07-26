Министр культуры Елена Мироненко празднует день рождения

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко отмечает сегодня свое 36-летие.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе министерства, в настоящее время Мироненко находится в отпуске. Где именно он проходит, не уточняется.

Напомним, Елена Мироненко родилась в Минусинске Красноярского края, училась в Санкт-Петербурге, а стажировалась за границей. Руководителем культурного министерства она стала летом 2015 года.

За два года в этой должности она несколько раз становилась героиней скандальных новостей. Например, в марте 2017 года она «пренебрежительно» высказалась о знаменитом певце Филиппе Киркорове. В ответ его представитель укорил Мироненко во вкусовщине. Этой же весной министр привлекла внимание общественности и ГИБДД за езду без ремня безопасности.

Напомним, Елена Мироненко увлекается танцами, лыжами и плаванием. Она не замужем и воспитывает сына.