Жертв гаражных воров просят опознать свое имущество по видео

Красноярские полицейские разыскивают потерпевших от действий гаражных воров. Под уголовное преследование попали двое ранее судимых красноярцев.

Путем подбора ключей они похищали имущество из гаражных боксов краевого центра. В ходе обысков у подозреваемых изъяли 17 мотокультиваторов, более 30 комплектов автомобильных колес, 4 велосипеда, садовый и гаражный инструмент, а также другие вещи общей стоимостью свыше полумиллиона рублей.

«В настоящее время стражи порядка установили причастность злоумышленников к 14 кражам. Полицейские уже вернули часть похищенного имущества потерпевшим. Однако среди изъятого есть вещи, по которым не заявлены преступления», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Всех, кто узнал на видеозаписи свое имущество, призывают обращаться по телефону: 8-983-158-8511.

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