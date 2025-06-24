Красноярск готов принять первый этап Чемпионата страны по дрэг-рейсингу

Новый сезон Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMPRDRC традиционно начинается в Красноярске. 24-25 июня первый этап соревнований примет у себя кольцевая гоночная трасса «Красное кольцо».

Первенство страны Красноярск открывает третий год подряд. Чемпионами России в этой автоспортивной дисциплине дважды становились красноярцы: Игорь Баранов в 2015 году и Оксана Яковлева в 2016-м. В предстоящих соревнованиях планируют принять участие около тридцати пилотов, прием заявок продолжается. Среди них — два красноярца: Георгий Гаракишиев на Mitsubishi Mirage и Вадим Тимашев на Nissan Skyline GT-R Terminal Motorsport.

Георгий Гаракишиев, у которого много болельщиков в Красноярске, стал серебряным призером Чемпионата России 2016 года в классе FWD (автомобили с типом привода на переднюю ось).

«Я поеду на своем ММС Mirage. В планах было навести красоту, но не успел к первому этапу. В 2015 году меня не раз подводила техника, но 2016 году я с ней договорился, и мы проехали весь год без поломок до второго места в классе. Дрэг-рейсинг — это часть жизни. Новое деление по классам дает возможность новичкам попробовать свои силы в Чемпионате России. Ну а в целом, новое — это всегда что-то интересное, по окончании сезона мы поймем все плюсы и минусы новых классов. Выступление в родном городе — это возможность быть максимально сконцентрированным на старте, как говорится, дома и стены помогают. И что немаловажно, здесь я могу в полной мере получить поддержку своих друзей и близких людей», — отметил пилот.

Вадим Тимашев ранее был обладателем рекорда трассы «Красное кольцо» по времени прохождения дистанции в 402 метра: 7,955 секунд. В 2016 году его результат улучшил москвич Дмитрий Саморуков: 6,548 секунд (без учета времени реакции пилота на старте). Установить новый рекорд вряд ли удастся — по новым правилам автомобили не должны преодолевать дистанцию быстрее 7 секунд. Поэтому в предстоящем соревновании Тимашев сосредоточится на борьбе за подиум в своем классе.

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Еще один красноярец будет участвовать в гонках как инженер. Игорь Баранов в 2015 году стал чемпионом России по дрэг-рейсингу в классе переднеприводных автомобилей. В 2016 году переквалифицировался в руководителя технического проекта и настраивал автомобиль для красноярки Оксаны Яковлевой, которая и стала чемпионкой России в том же классе FWD. В новом сезоне Игоря пригласил Владимир Третьяк (Ростов-на-Дону), обладатель Кубка России по дрэг-рейсингу 2014 года. Вместе они будут готовить новую технику ростовчанина к заездам.

Билеты на первый этап Чемпионата России по дрэг-рейсингу SMPRDRC можно купить на сайте. Стоимость зависит от выбранной трибуны и места: 200-1000 рублей.