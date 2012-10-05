Дайджест Newslab.ru: Скандал в телевизоре

Скандалы и интриги в прямом эфире: проработавший 15 лет шеф-редактором «Вестей» красноярец судится из-за незаконного увольнения. Кстати, Дмитрий Скоробутов — так зовут бывшего сотрудника известного телеканала, уже появлялся на страницах Newslab.ru как один из героев нашей рубрики «Поуехавшие».

«Пусть институты занимаются наукой, остальные проблемы мы решим». В мае этого года Сибирское отделение Российской академии наук, которое называют самым жизнеспособным в стране, отметило 60-летний юбилей. О том, в чем секрет красноярских ученых, что дало объединение красноярских институтов в Федеральный исследовательский центр (ФИЦ), и как фундаментальная наука предлагает бороться с лесными пожарами и онкологическими заболеваниями, беседуем с директором ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Никитой Волковым.

«Пусть меня научат!»: как служба занятости помогает найти работу мамам. После отпуска по уходу за ребенком женщине бывает непросто выйти на работу. Страх перед переменами на рынке труда крепнет, а желание возвращаться к прежней работе остается не у всех. Мы попросили агентство труда и занятости населения Красноярского края рассказать о том, какую помощь могут получить мамы с несовершеннолетними детьми, а самих женщин поделиться их собственными историями такой помощи.

«Альтернативная котельная»: как это будет работать. В декабре прошлого года Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «О теплоснабжении». Они предполагают переход на новую модель определения стоимости тепла — так называемый метод «альтернативной котельной». Newslab.ru выяснил, что он подразумевает, и зачем понадобились изменения в регулировании теплоснабжения.

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