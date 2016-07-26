В красноярском детском саду появилась уличная библиотека

В детском саду №211 в Северо-Западном микрорайоне открыли библиотеку. Как отметили в пресс-службе администрации города, стационарная уличная библиотека является единственной в городе и похожа на взрослую, только для дошкольников сделаны маленькие книжные стеллажи, разработана особая система формуляров, а в читальном зале принято читать прямо на полу.

Фонд библиотеки насчитывает около двух тысяч книг, в основном это сказки, познавательная литература, энциклопедии. С самого маленького возраста посетителей библиотеки учат пользоваться абонементом и самостоятельно находить нужные книги.

«В красноярских школах и детских садах меняется подход к организации библиотечных пространств. Это не просто книгохранилища, а центр жизни образовательных учреждений, место информационно-методической, культурно-просветительской, социальной, досуговой работы, место формирования культуры общения. Миссия обновленной библиотеки заключается в открытости и свободном доступе к разнообразным информационным ресурсам. Обновленные центры должны стать многофункциональными, когда в одном рабочем пространстве «соседствуют» разные, зачастую непохожие виды деятельности. Особая библиотечная среда уже сейчас создана в более чем 20 общеобразовательных учреждениях города. Особый акцент на развитии библиотечно-информационных центров будет сделан в школах, расположенных на окраинных микроучастках», - отметила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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В читальном зале библиотеки проводят литературные мероприятия, викторины, квесты, конкурсы чтецов среди детей и взрослых и акции «Подари книгу детскому саду», «Книги просят защиты», «Книге вторую жизнь». Кроме того, в библиотеке стоят «Книжные чемоданы», которые содержат в себе наборы художественной литературы, аудиозаписи, игры-задания, всевозможные атрибуты. Чемодан можно взять в группу или на улицу и провести для ребятишек интересное занятие. Также педагоги вместе с воспитанниками делают книги своими руками, а во дворе детского сада функционирует библиотека под открытым небом «Книжный дом», посетить которую могут не только ребятишки, но и их мамы и папы, дедушки и бабушки.

Изменение формата работы библиотек предполагает выход за рамки образовательного учреждения и взаимодействие с городскими библиотеками. Речь идет не только о проведении совместных мероприятий и акций, но и о запуске передвижной библиотеки. В настоящий момент многие школы не обладают достаточным фондом художественной литературы ввиду отсутствия больших книгохранилищ, в детских садах стационарных библиотек нет вовсе.

Решить проблему могут пункты выдачи книг, уже сейчас договоры на обслуживание заключили 55 образовательных учреждений. Сотрудники библиотек будут доставлять книги по заявкам школ и детских садов, оформлять книжные выставки, оказывать методическую помощь сотрудникам образовательных учреждений. Совместно с городскими библиотеками также планируется организация летних библиотечных площадок на территории школ, посетив которые взять книги на дом смогут все жители микрорайонов. Данная акция будет способствовать возрождению традиции семейного чтения, формированию педагогической культуры родителей по приобщению детей к книгам.