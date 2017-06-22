В крае расследуют загадочное убийство в общежитии вахтовиков

В Кежемском районе возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. Мужчина работал вахтовым методом. Жил он с коллегами в одной комнате общежития, но они уверяют, что ничего не знают.

Преступление произошло еще 18 июня в поселке Новая Кежма. Однако к настоящему времени раскрыть его и установить подозреваемого не удалось.

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Тело мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки нашли его соседи по комнате. «Проживавшие рядом с погибшим сообщили, что они работают в поселке вахтовым способом и им ничего не известно о гибели потерпевшего. В настоящее время допрошены в качестве свидетелей 20 человек, запланированы опросы с применением полиграфа, проводятся иные необходимые следственные действия», — рассказали в управлении.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося.