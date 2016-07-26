Департамент горхозяйства обязали следить за уборкой на дамбе Абаканской протоки

Прокуратура обязала городские власти лучше следить за тем, как убирают мусор на дамбе через Абаканскую протоку, сообщили 22 июня в надзорном ведомстве.

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Сотрудники прокуратуры выяснили, что дамба, которая соединяет остров Отдыха и мкрн. Пашенный в Красноярске, вызывает нарекания со стороны жителей — в этом месте не убирается мусор. Проверка подтвердила, что жалобы являются обоснованными: «В ходе осмотра территории дамбы работниками прокуратуры района выявлено скопление отходов производства и потребления: древесные отходы, отходы листвы, полиэтилен, пластиковые бутылки и другие».

Обслуживанием территории занимается ООО «Воскресенье», с которым городское «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» заключило договор. Качественную уборку провели лишь после того, как прокуратура выдала руководителю компании предписание. Надзорное ведомство уже направило в Департамент городского хозяйства требование лучше следить за уборкой территории.