В Назарово подожгли ломбард

В центре Назарово неизвестный мужчина поджог офис ломбарда, сообщили 22 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар в здании на ул. Карла Маркса, 32 начался сегодня около 16:00. По данным издания «Запад 24», это был умышленный поджог — неизвестный мужчина бросил в коридор второго этажа пакет. После этого раздался хлопок и начался пожар. Из огня спасли 5 человек — двоих вывели по лестничным пролетам, а еще трое спаслись по пожарным лестницам.

В пресс-службе регионального управления МЧС пояснили, что в результате пожара частично выгорело помещение ломбарда, площадь которого 12 кв.метров. Данные о том, что это был поджог в пресс-службе не подтверждают, так как точных сведений еще нет. Сейчас на месте работают дознаватели, которым предстоит установить истинные причины инцидента.