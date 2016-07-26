В Красноярске ищут грабителей на мопеде

Полицейские разыскивают подозреваемых в ограблении 31-летнего красноярца в Центральном районе города. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Неизвестные на улице похитили у мужчины сотовый телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Молодые люди ехали на мопеде. Заметив в руках у пешехода телефон, они подъехали поближе, выхватили его и скрылись.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Приметы разыскиваемых: у водителя мопеда худощавое телосложение, короткие волосы темного цвета; был одет в футболку темного цвета и шорты. У пассажира также темные волосы, был одет в футболку темно-синего цвета и шорты темного цвета.

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Всех, кому что-либо известно о злоумышленниках, просят позвонить в полицию по телефонам 245-92-29, 227-44-55, 249-01-08.

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