Следователи полиции раскрыли мошенничество на 123 млн рублей

Полиция передала в суд дело 46-летнего предпринимателя, которого заподозрили в хищении 123 млн рублей, сообщили 23 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Материалы по теме Красноярка «одолжила» мошенникам треть миллиона на открытие бизнеса

В 2014 году 46-летний предприниматель из Красноярска планировал построить в краевом центре офисное здание с магазинами. На эти цели он заключил сделку с инвестиционной компанией, готовой вложить в проектирование и строительство 123 млн рублей. Где именно планировалось строительство, а также что за компания была готова вложить такую крупную сумму в полиции сообщить отказались.

«В дальнейшем мужчина отказался от исполнения взятых на себя по договору обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению», — пояснили в пресс-службе. Когда стало понятно, что свои обязательства предприниматель исполнять не планирует, инвесторы обратились в полицию, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас предприниматель находится под подпиской о невыезде, дело уже передали в суд.