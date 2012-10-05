Красноярская компания ответит за задержку чартерного рейса из Болгарии

Красноярская авиакомпания задержала на 13 часов вылет чартера из Болгарии, сообщили 23 июня в пресс-службе Красноярской транспортной прокуратуры.

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Чартерный рейс авиакомпании «Азур Эйр» из аэропорта в Варне должен был вылететь в Домодедово в 20:40 местного времени 16 июня. Однако вернуться с отдыха туристы смогли лишь на 13 часов позднее — столько потребовалось на устранение неисправности, выявленной во время предполетного осмотра Boeing.

Предоставить резервный борт авиакомпания не смогла, нарушив тем самым график чартерных перевозок. «По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — пояснили в транспортной прокуратуре.