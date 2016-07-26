Кино на лужайке и архитектура Сибири: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 26 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник красноярцев ожидает переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 10:00 начинает свою работу выставка «Робополис» (0+). Организаторы заверяют, что все желающие могут пообщаться с каждым роботом. В программе выставки: 50 новейших роботов из США, Японии, Южной Кореи, Великобритании и России; Тесла-шоу; 4 зоны виртуальной и дополненной реальности, душевные разговоры и танцы с роботами, арена дронов и другие необычные штуки. Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой экскурсовод в интересной и доступной форме расскажет о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту. Выставка проходит в ТРЦ «Июнь».

В музейном центре «Площадь Мира» же будет проходить фестиваль «Зодчество Восточной Сибири», где гости могут оценить архитектурные проекты и постройки последних лет (6+). Основная часть фестиваля — это конкурс архитектурных проектов. Впервые в рамках фестиваля пройдет дискуссионный клуб «Нестоличные практики». Архитекторы сибирских городов поделятся опытом и обсудят особенности региональных проектов: есть ли собственная идентичность у сибирской архитектуры? Каковы пути развития наших городов? Для взрослых и детей на фестивале будут организованы архитектурные интерактивы и мастер-классы. Начало в 10:00.

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В 11:00 в гимназии № 1 «Универс» (ул. Корнеева, 50) руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о конкурсном отборе в специализированные классы. В учреждениях готовы принять порядка 700 выпускников 7-х и 9-х классов. Приём заявлений в математические, физико-математические, инженерно-технологические, естественно-научные классы ведётся уже сейчас. В ходе мероприятия ученики инженерно-технологических классов гимназии «Универс» представят свои разработки и изобретения. В частности, ребята презентуют распечатанного на 3D-принтере робота-манипулятора, устройство для автоматического полива растений, беспилотный летательный аппарат, детектор для определения расположения скрытой проводки, аппарат для эффективного дымоудаления и многое другое.

Культурное пространство «Каменка» приглашает красноярцев посетить бесплатный кино-пикник (12+). Организаторы рекомендуют взять из дома с собой плед. Пикник начинается в 19:00.