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Кадеты и гимназистки Красноярского края простились со школой
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Кадеты и гимназистки Красноярского края простились со школой

26 июня 12:41
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В Красноярске прошел выпускной бал, посвященный выпуску кадет и гимназисток всех кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края.

В этом году из стен этих учебных заведений вышло 302 выпускника, из которых 57 - гимназистки. 32 выпускника отмечены медалями «За особые успехи в учении».

302 выпускника собрались на Площади Мира
Фото Кристины Базан
Поздравить выпускников пришли как их педагоги, так и представители власти
Фото Кристины Базан
Кадетская выправка не хуже офицерской
Фото Кристины Базан
Передача кадетских знамен новой смене
Фото Кристины Базан
Прощальный вальс кадет и гимназисток
Фото Кристины Базан
Церемония завершилась торжественным маршем
Фото Кристины Базан

Торжественное мероприятие прошло на Площади Мира. Помимо самих выпускников и их преподавателей, здесь собрались представители власти региона, муниципальных образований края, высших учебных заведений, краевого Генеральского клуба, а также Фонда содействия кадетским корпусам России. Приветствовал выпускников и губернатор Красноярского края – Виктор Толоконский.

Во время торжественной части выпускники-кадеты простились со своим Корпусным знаменем и передали его новым знаменосцам. А под занавес кадеты и гимназистки исполнили прощальный вальс.

Закончилась церемония торжественным маршем под барабанную дробь.

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