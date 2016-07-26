В Ачинске престарелый мужчина погиб под колесами поезда

На железнодорожных путях погиб 86-летний житель Ачинска, сообщили 26 июня в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Красноярский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту травмирования 86-летнего мужчины на перегоне «ст. Тарутино — ст. Ачинск-1». Следователи рассказали, что 24 июня около 7:00 под поезд сообщением «Иркутск — Адлер» попал мужчина, переходивший пути в неположенном месте. Машинист заметил пожилого человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но не сумел избежать столкновения.

«Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются следователями в рамках доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям пострадавшего и бригады, управлявшей пассажирским поездом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе.