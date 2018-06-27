В Красноярске труп мужчины четыре месяца пролежал в квартире (видео)

Жители пр. Металлургов несколько месяцев не могут добиться уборки квартиры, где четыре месяца пролежал умерший хозяин, сообщили красноярцы в эфире телекомпании.

Еще в начале января жители пятиэтажки на пр. Металлургов в Красноярске заметили, что их пожилой сосед не выходит из дома. Они обратились в полицию, но участковый дверь вскрывать не стал. Нашли умершего мужчину лишь в апреле, когда потеплело и неприятный запах распространился на весь подъезд. Уже два месяца жильцы пытаются добиться от управляющей компании проведения санобработки.

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Как выяснилось, тормозит работу полиция — они проводят проверку по факту смерти пожилого мужчины и обязаны обеспечить неприкосновенность квартиры на это время. «Сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка. На время проверки сотрудники полиции обязаны обеспечить безопасность этого жилища, ограничить доступ. Как только будет вынесено процессуальное решение, вопрос с ключом будет решен и его передадут тому, кому это положено», — пояснила руководитель пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Екатерина Росицкая.