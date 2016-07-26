Красноярцев возмутила мойка автомобиля на территории детского сада

Работники красноярского муниципального детского сада № 333 на улице Взлетная, 36 «А» мыли машину на территории дошкольного учреждения, заявил на личной странице в социальной сети депутат Законодательного собрания края Александр Глисков.

«Хроники города инноваций. Работники 333 садика моют машину прямо на территории. Может это технология такая новая образовательная? Чтобы дети сызмальства привыкали к суровым красноярским будням», — написал Александр Глисков.

Заведующая детским садом опровергла информацию о мытье машины. «Сотрудники садика стирали ковер, лежащий перед входом в одной из групп детского сада, а машина просто стояла рядом. Сотрудница привезла клей для кафеля, в детском саду ремонтные работы идут», — рассказала заведующая.

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что запрета на стирку инвентаря на территории дошкольных образовательных учреждений нет. «В санитарном законодательстве не сказано, что нельзя стирать ковры», — добавили в Роспотребнадзоре.