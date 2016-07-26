В Красноярском крае снижается объем выбросов станций СГК

На пяти станциях Красноярского филиала СГК суммарный объем выбросов с января по май этого года сократился на 7,9 тыс. тонн. Из них неорганической пыли 70-20% — почти на 2 тыс. тонн.

Суммарный объем выбросов трех красноярских теплоэлектроцентралей составил 21,2 тыс. тонн, что на 3,2 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Выбросы неорганической пыли 70-20% теплоэлектроцентралями Красноярска сократились на 762,3 тонны.

В мае нагрузка на атмосферу Красноярска со стороны теплоэлектроцентралей уменьшилась на 30,2% (до 2,5 тыс. тонн) в сравнении с объемами мая 2016 года. На Канской ТЭЦ объем выбросов в мае года стал ниже показателей аналогичного периода в 2016 году на 51,3%, а на Назаровской ГРЭС — на 30,4%. Это связано с ранним сроком завершения отопительного сезона в городах присутствия СГК. Объем выбросов напрямую зависит от выработки тепловой и электрической энергии, а в межотопительный период потребителям отпускается только горячая вода.

Учитывая, что в краевом центре сохраняется вероятность длительных периодов безветренной погоды и возникновения НМУ, СГК обратилась с инициативой к Объединенному диспетчерскому управлению энергосистемы Сибири: при формировании задания красноярским ТЭЦ снижать величину выработки электрической энергии на период действия НМУ.

Отметим, что количество выбросов вредных веществ в атмосферу предприятий Сибирской генерирующей компании определены согласованными в установленном порядке действующими проектами предельно-допустимых выбросов и не превышают установленных нормативов.