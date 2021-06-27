В части Красноярска и нескольких городах края отключили электричество

18:27 В Красноярском крае ликвидировали последствия аварии на линии электропередач

В Красноярском крае массово отключили электричество из-за аварии, сообщили 27 июня в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Из-за серьезной аварии, в причинах которой сейчас разбираются специалисты, под аварийное отключение электроэнергии попали населенный пункт Заледеево Кежемского района, Уяр, Канск и Канский район, Дзержинский и Большемуртинский районы, а также Дивногорск, Назарово и Сосновоборск. Без электричества остался Октябрьский район Красноярска.

«По уточненной информации произошло разделение энергосистемы, идет восстановление, масштаб уточняется», — пояснили в пресс-службе. В МРСК-Сибири сообщили, что уточняют информацию и пообещали дать комментарий позднее.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы департамента городского хозяйства Красноярска скачок электричества был в Октябрьском, Центральном, Свердловском и Советском районах города. Сейчас там наблюдаются проблемы в работе светофоров. В Академгородке из-за аварии произошел хлопок на подстанции, район остался без электричества.