Дайджест Newslab.ru: Собачий вопрос

В Красноярске объявили новый аукцион на отлов безнадзорных собак, его итоги подведут 7 июля. За полгода в Красноярске планируется отловить 609 безнадзорных животных. На это уйдет немалая сумма.

Как это сделано: ресурсный центр СибГУ «Космические аппараты и системы». Сегодня в ресурсном центре Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) «Космические аппараты и системы» (РЦКП «КАС») сконцентрировано всё, что требуется для воплощения в жизнь грандиозных планов региона в области инноваций и реализации огромного научного потенциала края. Здесь студенты вместе с молодыми учеными и опытными преподавателями работают над проектами ведущих наукоемких предприятий территории.

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