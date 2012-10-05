Страна «тово света» и дворовой пикник: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 28 июня.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду красноярцев ожидает переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 31°C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 1 м/с.

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В 10:00 в Краеведческом музее открывается выставка «Сны о Сибири» (6+). Коллекция представлений о Сибири и воплотилась в музейную экспозицию, где представлены «Страна „тово света“», «Страшное место», «Страна мрака и холода», «Место ссылки и каторги», «Золотое дно», «Беловодье» и т. п. Через экспозиционные залы тянется бесконечная лента образов-мифов, героев и злодеев. Писатели, литературные персонажи, прототипы — все эти образы, чьими усилиями создавалась, строилась, разрушалась, изменялась Сибирь.

В 14:30 Глава города Эдхам Акбулатов проведёт выездную инспекцию по вопросу строительства школы в жилом массиве «Иннокентьевский». Напомним, строительство школы на 1280 мест ведётся с декабря 2016 года. На данный момент, завершается монтаж этажей во всех шести блоках. Строительство обещают закончить до конца 2017 года.

В Парке Сибсталь (Кутузова 1) жители Кировского района решили провести праздник. Это будет импровизированный «пикник», где каждый гость сможет найти занятие по душе: бадминтон, городки, шашки и шахматы, фаербол и т. д. Для детей — несколько интерактивных зон с мастер-классами, батуты и сладкая вата. Всех желающих инициативная группа приглашает приходить с пледами, чтобы комфортно расположиться на центральной поляне сквера. Начало в 18:00.

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В The James Shark Pub пройдет командная интеллектуальная игра — Лучшее Состязание Детективов (16+). Это интеллектуальная детективная игра для команд из 4-6 человек, в ходе которой игроки становятся настоящими Шерлоками. Задача игроков с помощью различных улик (видео с места преступления, допросы подозреваемых, заключения судмедэкспертов и др.) определить виновного в совершении самых запутанных преступлений. Начало в 19:00.