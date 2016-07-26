Красноярцев пригласили на выставку товаров из Индии

Материалы по теме Поуехавшие: Индия Жизнь красноярцев за «бугром»

С 30 июня по 9 июля в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка-продажа «Товары из Индии». Красноярцы смогут приобрести натуральный текстиль, ювелирные украшения, мебель, кожаные изделия, сувениры, чай, специи и многое другое.

Каждый день первые 50 покупателей получат в подарок настоящий индийский чай. Кроме того, гостей ждет развлекательная программа с восточным колоритом и немало сюрпризов.

Выставка будет работать ежедневно с 30 июня по 9 июля включительно в экспоцентре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: с 10:00 до 19:00. Вход свободный.