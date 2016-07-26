В Красноярске открылась выставка автора «Соболька Кеши»

В Музее-Усадьбе Г.В. Юдина открылась выставка «Прикосновение к тайне (по страницам Красной книги)», посвященная памяти и творчеству известного художника-анималиста, писателя Виктора Бахтина (1951 - 2016). Художник известен, прежде всего, созданием «Соболька Кеши» — талисмана Спартакиады народов Сибири 1986 года.

На выставке впервые представлены оригиналы набросков и эскизов к Красной книге Красноярского края, иллюстрации Виктора Бахтина к известным литературным произведениям, а также живописные работы мастера.

Виктор Бахтин родился в Красноярске, окончил графический факультет Московского полиграфического института. Вернувшись в родной город, стал иллюстрировать книги Красноярского книжного издательства. Всего он проиллюстрировал более семидесяти книг: «Борьба за огонь» Жозефа Рони-старшего, сказки Андерсена, Ушинского, басни Крылова, шесть книг Александра Волкова из цикла «Волшебник изумрудного города», произведения Астафьева, Распутина, Шукшина и другие.

Заведующая лабораторией художественно-эстетической и музейной деятельности Красноярского института повышения квалификации, искусствовед Елена Безызвестных отметила:

«Это уникальный художник. Графика мне его очень близка — художник, может быть, чувствовал животных лучше, чем людей. Придавал им очень человеческие черты, чувствовал их душу. Техника, в которой он работал, уникальна, ювелирна, в самых „простых“ рисунках нет ни одного повторяющегося мазка, ни одного штриха, точки».

Также художник делал научные иллюстрации к Красной книге Красноярского края. В течение десяти лет он совершал экспедиции, путешествия, делал съемки фильмов о зверях и птицах, одновременно являясь и героем — блуждающим анималистом, и автором сценария, и иллюстратором, и даже озвучивал авторский текст.

Виктор Бахтин был участником международных выставок, отмечен наградами: высшая награда на национальной выставке анималистов в Кентукки (1998, 2000), гран-при в номинации «Юмор» за роман «Ветхий Замес», национальный литературный конкурс «Золотое перо Руси» (2005). Его картины украшают шведский королевский дворец, императорский дворец в Японии, частные коллекции в США, Европе и России.

Отметим, в мае в стенах Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили проходила художественная выставка, посвященная образу соболька Кеши. А в конце августа в Доме офицеров будет открыта еще одна выставка совместно с Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края.

Выставка «Прикосновение к тайне» будет работать до осени в музее-усадьбе Г.В. Юдина (ул. Мелькомбинатская 2/1).