«Спрятался в тень»: красноярцев насмешил съехавший в подземный переход Nissan

На правобережье Красноярска автомобиль скатился по ступеням в подземный переход.

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Очевидцы сообщили о необычном дорожном происшествии — в подземный переход под пер. Сибирский, скатился автомобиль Nissan Qashqai. Скорее всего, машина приехала с парковки магазина О’Кей, которая не имеет никакого ограждения со стороны перехода.

В комментариях к фотографиям красноярцы предположили, что водитель мог перепутать педали или не установить коробку передач в парковочное положение, а затем запустить двигатель дистанционно. Кроме этого они пошутили, что автомобиль решил подождать владельца, спрятавшись в тень.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что в настоящее время информацию о происшествии проверяют, но пока для оформления ДТП к ним никто не обращался. По сообщению очевидцев, автомобиль уже убрали.