«Ростелеком» представит разработки в сфере образования и культуры на форуме «Сибер Ил»

Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» примет участие в VII Международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил», который пройдет с 29 июня по 3 июля в Хакасии.

Участники форума сформируют свой взгляд на историко-культурное наследие республики и его потенциал для социокультурного развития территории. Лейтмотивом форума станет тема Великого шелкового пути — одного из ярких примеров эффективного экономического и межкультурного взаимодействия в истории человечества.

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Коммуникационная программа форума объединит представителей администрации, бизнеса, образовательных и культурных учреждений со всей территории России. Этой аудитории красноярский филиал ПАО «Ростелеком» представит решения для развития электронного образования. Проект «Информационно-библиотечный центр», о внедрении которого в регионах Сибири расскажет представитель компании, призван способствовать развитию цифрового образования. Это направление пользуется популярностью во всем мире и активно развивается в России, поскольку предоставляет широкий спектр возможностей для обучения и организации учебного процесса.

Также в рамках «Сибер Ил» будет представлено техническое решение системы коврового видеонаблюдения, позволяющего обеспечить не только безопасность граждан, но и сохранность памятников культуры. Проект видеонаблюдения в городской среде универсален и может быть использован в целях безопасности любых городских объектов, включая культурные, туристические, образовательные объекты, как по внешнему периметру, так и во внутренних помещениях.