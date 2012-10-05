Обрушение моста в Минусинске дошло до суда

В Минусинском городском суде началось разбирательство дела о крушении моста в Минусинске.

Возбуждено оно было еще весной прошлого года — практически сразу после катастрофы, в которой пострадало шесть человек.

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Тогда гендиректор подрядчика Александр Моисеев рассказывал, что причиной происшествия стала усталость металла и неправильно проведенное усиление конструкций, о чем строители сообщили в городскую администрацию сразу, как только выявили эти проблемы. Однако за четыре месяца, прошедшие с этого момента до обрушения, чиновники мэрии не предприняли никаких шагов.

О том же говорит и бывший заместитель мэра Минусинска по вопросам жизнеобеспечения Александр Муратов, присутствовавший в суде.

«В обрушении моста виновны не только подрядчики, — заявил он, — но и чиновники, которые должны были контролировать ход работ. Однако они этого не сделали».

Говоря о чиновниках, Муратов, прежде всего, имеет в виду нынешнего первого зама мэра Минусинска, а ранее (с декабря 2014 года до сентября 2015) главу города, Владимира Заблоцкого. Ну и, конечно, действующего мэра Дмитрия Меркулова, который возглавил горадминистрацию за полгода до инцидента.

Напомним, что мост в Минусинске рухнул 14 марта 2016 года. Когда стало понятно, что быстро восстановить его не удастся, глава города обратился к министру обороны с просьбой построить временный мост. Его услышали и 13 мая начали строительство. Сдали мост через 17 дней — 30 мая.